Contro i NO MUOS di Niscemi le armi chimiche delle forze dell'ordine

Mi chiamano da parte mentre ascoltavo gli interventi a fine corteo. "Antonio, ho sentito che stanno preparando i lacrimogeni". Mi sembra impossibile. Non ci sono state tensioni nel corso della manifestazione. Centinaia di persone con bandiere e striscioni colorati, gli antichi slogan anti-yankee e diverse famiglie con bambini e palloncini al seguito. Mi avvicino al cancello principale dove ragazze e ragazzi battono ritmicamente con il palmo l'inferriata. Dall'altra parte il nervosismo è (...)

autonomia_op : RT @MEcosocialista: Quello che le TV non dicono: Lacrimogeni contro la #manifestazione pacifica #NoMous a Niscemi. - paola_valori : Le armi chimiche delle forze dell’ordine contro i NO MUOS di Niscemi - PinoNeri5 : RT @carlogubi: Le armi chimiche delle forze dell’ordine contro i NO MUOS di Niscemi - carlogubi : Le armi chimiche delle forze dell’ordine contro i NO MUOS di Niscemi - UnitaNews : Le armi chimiche delle forze dell’ordine contro i NO MUOS di Niscemi - -

