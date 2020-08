Continua a crescere il mercato Europeo dell’auto elettrica. Previsti 127 milioni di euro per le colonnine (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tra ecobonus, incentivi di rottamazione e sensibilizzazione ai programmi europei per la sostenibilità, l’europa Continua ad essere terra di investimento per l’industria dell’automotive. Elettrico, ibrido, sostenibile. Pochi mesi fa il report di Transport and Environment, il principale gruppo di associazioni non governative in europa che si batte per la mobilità sostenibile, aveva fotografato gli investimenti in europa sulla mobilità elettrica: superiori alla Cina di 3,5 volte, per un totale di 60 miliardi di euro contro 17 nel 2019. A queste cifre si aggiunge l’ultimo grande investimento di uno dei leader del settore, 127 milioni di euro Previsti per finanziare la ... Leggi su open.online

