"Contagiati attraverso cibi surgelati". Coronavirus, in Nuova Zelanda è lockdown: il sospetto che spaventa il mondo (Di mercoledì 12 agosto 2020) La decisione del governo della Nuova Zelanda di imporre un nuovo lockdown dopo i primi 4 casi di Coronavirus a oltre 3 mesi dagli ultimi deve inquietare anche il resto del mondo. La prima ministra Jacinda Ardern forse cede agli allarmisti reintroducendo pesanti restrizioni alla libertà di movimento a Auckland, visto che si tratta di un focolaio "privato", legato a una famiglia che non aveva viaggiato all'estero, ma il dato più significativo sarebbe la modalità di contagio. Il virus secondo le autorità sanitarie che stanno indagando sul caso, sarebbe stato veicolato nel negozio in cui lavora il padre, che fa parte della catena Americold, società di stoccaggio e trasporto a temperatura controllata di ... Leggi su liberoquotidiano

Covid a La Sonrisa, a Sant’Antonio Abate scatta «zona rossa». E il bollettino cresce: 23 nuovi positivi

