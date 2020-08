Confini chiusi, paura del virus: crolla il mercato delle escort (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quella 2020 è un'estate calda, ma non bollente per i molti amanti del sesso a pagamento. escort Advisor, il sito di recensioni di escort con oltre 2 milioni e 300mila utenti mensili solo in Italia, registra, indicizzando tutti gli annunci presenti su tutti i siti del settore, una diminuzione del 7% di escort attive a luglio sul territorio nazionale, rispetto allo stesso periodo del 2019. Il numero di ricerche su Google da parte degli amanti del sesso a pagamento invece ha subito un aumento per quanto riguarda la parola chiave "escort+città": rispetto al luglio 2019, si registra un +27% di ricerche nel mese appena concluso. olitamente le escort nel periodo estivo si spostano nei luoghi di turismo per conciliare lavoro e vacanza, con una sospensione di attività concentrata a ... Leggi su iltempo

bruttomonello : RT @tempoweb: gli effetti collaterali del Covid #escort #sesso #coronavirus #covid #12agosto #internet - tempoweb : gli effetti collaterali del Covid #escort #sesso #coronavirus #covid #12agosto #internet - BrizioViane : RT @Stefy19971966: ?????? Faceva brutto rimanere in Italia x le vacanze eh? Stavamo andando bene e ora x colpa di quelli che sono andati all'e… - Forzajuvesempr5 : RT @Stefy19971966: ?????? Faceva brutto rimanere in Italia x le vacanze eh? Stavamo andando bene e ora x colpa di quelli che sono andati all'e… - Baldo20012010 : RT @Stefy19971966: ?????? Faceva brutto rimanere in Italia x le vacanze eh? Stavamo andando bene e ora x colpa di quelli che sono andati all'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Confini chiusi Da Rachmaninov a Beethoven, scambi musicali oltre i confini chiusi Il Manifesto Confini chiusi, paura del virus: crolla il mercato delle escort

Quella 2020 è un’estate calda, ma non bollente per i molti amanti del sesso a pagamento. Escort Advisor, il sito di recensioni di escort con oltre 2 milioni e 300mila utenti mensili solo in Italia, re ...

La nuova casa extra lusso di Harry e Meghan

Harry e Meghan hanno traslocato di nuovo, ma questa volta dovrebbe essere quella definitiva. Stando a quanto riportato dal Daily Mail i Sussex avrebbero comprato la loro prima casa a Santa Barbara, 50 ...

Quella 2020 è un’estate calda, ma non bollente per i molti amanti del sesso a pagamento. Escort Advisor, il sito di recensioni di escort con oltre 2 milioni e 300mila utenti mensili solo in Italia, re ...Harry e Meghan hanno traslocato di nuovo, ma questa volta dovrebbe essere quella definitiva. Stando a quanto riportato dal Daily Mail i Sussex avrebbero comprato la loro prima casa a Santa Barbara, 50 ...