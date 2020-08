Concorso Centri Impiego Lombardia, nuovo bando per 333 laureati: cosa sapere per partecipare (Di mercoledì 12 agosto 2020) nuovo bando di Concorso Centri Impiego Lombardia 2020 per 333 posti ai servizi per il lavoro. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e determinato. Più precisamente: 284 posti con contratto a tempo pieno e indeterminato; 49 posti con contratto a tempo pieno e determinato. Il nuovo bando per Specialisti in mercato e servizi per il lavoro, diffuso sul sito dell’Ente, è riservato a laureati. Infatti la categoria giuridica di inserimento è la D con trattamento economico D1. L’inserimento sarà nelle province e nella città metropolitana di Milano, sulla base del piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego. Vediamo assieme tutte le ... Leggi su leggioggi

Centri impiego, triplicano i dipendenti. "I navigator? Scomparsi nel nulla"

Milano, 12 agosto 2020 - Un gigantesco piano di assunzioni che, una volta terminato il maxi-concorso, porterà a triplicare il personale impiegato nei centri per l’impiego lombardi. In palio 1214 posti ...

