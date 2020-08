Commissione Oms per riformare sanità europea, Monti sarà presidente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mario Monti diventerà presidente della nuova Commissione Oms Europa per la Salute e lo Sviluppo sostenibile in seguito alla pandemia da coronavirus. L’ex primo ministro italiano, è stato chiamato dall’Oms per ripensare “le priorità politiche tenendo conto di eventi di questo genere, che rischiano di ripetersi, e tutte le previsioni economiche non potranno non tenerne più conto”. Il coronavirus, con ben 20milioni di casi confermati nel mondo e oltre 700mila decessi, ha sconvolto la vita degli abitanti sul pianeta. Siamo davvero preparati ad un virus del genere? Tutti si interrogano sul come prevenire un’altra pandemia di tale portata. Monti presidente Mario Monti, ex commissario europeo, presiederà la nuova ... Leggi su newspad

