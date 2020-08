Come Sorelle, stasera in tv la sesta puntata: orario, canale, anticipazioni, episodi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Torna l’appuntamento in prima serata su canale 5 con la serie-fenomeno madre in Turkey “Come Sorelle”. anticipazioni Come Sorelle: cosa succederà nella sesta puntata? Le tre ragazze incontrano la madre e cominciano a creare un rapporto con lei. Nonostante il ricatto di Cemal, che vuole che le ragazze la credono colpevole della morte del padre, la donna dichiara alle figlie di essere innocente. Sinan, ascoltando una conversazione tra Ipek e Deren, scopre la verità sulla scomparsa di Tekin. Cemal, per vendicarsi del fatto che Cachide ha confessato alle ragazze di essere innocente, rivela alla polizia dove si trova la macchina di Tekin. Presto si scoprirà tutta la verità… Come ... Leggi su ilcorrieredellacitta

