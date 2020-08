Coltello alla gola all'agente nel Duomo di Milano? L'identikit dell'immigrato: sconcerto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Trent'anni, egiziano e recidivo. L'identikit dell'immigrato che intorno alle 13 è entrato nel Duomo di Milano e ha preso in ostaggio una guardia giurata puntandogli un Coltello alla gola e costringendolo a inginocchiarsi è lo specchio perfetto di cosa non funziona in Italia nella gestione dell'immigrazione. Secondo quanto filtra dalla Questura, dove l'uomo è stato portato in arresto dopo essere stato circondato e costretto alla resa da altri agenti, l'egiziano avrebbe precedenti con la polizia per un rapina impropria compiuta all'aeroporto di Milano Malpensa nel 2016. Il 30enne avrebbe una buona dimestichezza con la lingua italiana e avrebbe vissuto per ... Leggi su liberoquotidiano

