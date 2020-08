Clandestini rintracciati in Friuli, sindaco infuriato: “Li porto a Palazzo Chigi, così il governo capisce” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Ivan Boemo, sindaco di Gonars (Udine), è letteralmente disperato. Dopo aver passato la notte alla guida di un furgoncino del comune per trasferire alcuni immigrati irregolari afghani dalla piazza del paese a una vicina sede della Croce Rossa. Adesso il primo cittadino ha deciso di alzare la voce per far presente al governo che si tratta di una situazione insostenibile. “Pago di tasca mia il bus e li porto (i Clandestini, ndr) sotto i portoni di Palazzo Chigi, così al governo capiranno che l’emergenza migranti è una cosa seria”. Ottimista, visto il torpore che regna sovrano nell’esecutivo giallofucsia. Eppure, a prescindere dall’esito, l’iniziativa annunciata dal ... Leggi su ilprimatonazionale

