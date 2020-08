Cicloturistica alle Baleari con Armstrong al costo di 25.000 euro (Di mercoledì 12 agosto 2020) A fine settembre 14 'fortunati', in tutti i sensi..., parteciperanno a 'Move Mallorca 2020', Cicloturistica di una dozzina di giorni alle Baleari in compagnia di Lance Armstrong e George Hincapie. Il ... Leggi su gazzetta

La Turchia torna a scommettere sulle potenzialità del ciclo turismo con l’inaugurazione nel sud, sulla costa orientale, di una nuova pista ciclabile lunga 25 km che collega Samandag a Arsuz. Un percor ..."L’Eroica senza abbracci non è l’Eroica". Così Giancarlo Brocci, l’ideatore della manifestazione cicloturistica conosciuta in tutto il mondo di fronte alla decisione di non dar vita alla 24esima edizi ...