Ciclismo – Volata magistrale di Van Aert | sua la prima tappa del Giro del Delfinato

Il grande Ciclismo si sposta sulle strade francesi per il consueto Giro del Delfinato, antipasto tutto da gustare in attesa del Tour de France. Prim tappa tutt'altro che introduttiva, con 218 km da percorrere partendo da Clermont Ferrand e arrivo a Saint-Christo-en-Jarez con in mezzo ben 7 Gran Premi della Montagna. Ciclisti che danno fondo fin da subito alle rispettive energie dunque, con Wout Van Aert che si prende il primo successo del Delfinato 2020. Il ciclista belga della Jumbo-Visma è stato protagonista di un grande scatto nei metri finali della corsa che ha impedito a Daryl Impey di rimontare. Terza piazza per Egan Bernal.

