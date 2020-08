Ciclismo, Cassani: “Nessuna possibilità per l’Italia di ospitare i Mondiali 2020” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Niente da fare: l’Italia non ospiterà i Mondiali 2020 di Ciclismo che proprio quest’oggi hanno dovuto incassare la rinuncia da parte della Svizzera, designata come sede per l’evento. Nonostante il no inaspettato del paese elvetico, l’Uci vuole comunque farli disputare da un’altra parte, ma come spiega il ct della nazionale azzurra Davide Cassani, non nel Bel Paese: “Per l’Italia non ci sono possibilità, perché non ci sono i tempi e poi per i costi elevatissimi di una rassegna iridata. Anche in caso di Mondiali light, parliamo di milioni di euro che in questo momento nessuna Regione è in grado di spendere”. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Cassani Ciclismo, Cassani fa ripartire le bici nella bolla dell’autodromo di Imola: «Ragazzi come eremiti» Corriere della Sera Ciclismo, domani Giro del Piemonte

Al Giro del Piemonte la squadra “Vini Zabù” con sede a San Baronto sarà composta da Giovanni Visconti, capitano, l’esordiente Matteo Spreafico, Lorenzo Rota, Lorenzo Fortunato, Matteo Frapposti, Andre ...

L’affondo di Cipollini con Cassani nel mirino «Io mai stato positivo, tu puoi dire lo stesso?»

Attacco del Re Leone al ct azzurro: «La rovina del ciclismo? Dici che sono io, ma tu non puoi insegnare niente a nessuno» LUCCA. I due non si sono mai amati, tanto per usare un eufemismo. Una vecchia ...

Attacco del Re Leone al ct azzurro: «La rovina del ciclismo? Dici che sono io, ma tu non puoi insegnare niente a nessuno» LUCCA. I due non si sono mai amati, tanto per usare un eufemismo. Una vecchia ...