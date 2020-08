Chiareggio (Sondrio) – Tragedia in Valmalenco: frana travolge auto morti e feriti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tragedia a Chiareggio. Nella vettura cʼera un altro bimbo, di 5 anni, portato in codice rosso in elicottero allʼospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Tre persone sono morte in seguito a una frana che si è staccata a Chiareggio, in Valmalenco (Sondrio). Erano gli occupanti di una vettura che è stata investita dalla massa di detriti e trascinata in un torrente. … Leggi su periodicodaily

emergenzavvf : ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal… - bbeghella : RT @emergenzavvf: ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal fango… - PresCngeologi : RT @emergenzavvf: ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal fango… - samuele26572 : RT @MassimoSertori_: ?? TRAGEDIA A #CHIAREGGIO (#VALMALENCO): AUTO TRAVOLTA DA UNA #FRANA, 3 MORTI TRA CUI UNA BAMBINA Tre persone sono m… - Daniela23656979 : RT @MassimoSertori_: ?? TRAGEDIA A #CHIAREGGIO (#VALMALENCO): AUTO TRAVOLTA DA UNA #FRANA, 3 MORTI TRA CUI UNA BAMBINA Tre persone sono m… -