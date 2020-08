Chiara Ferragni incidente e paura: l’acqua sale sulla “barca rotta” (Di mercoledì 12 agosto 2020) incidente in mare per Chiara Ferragni e Fedez con la barca che si guasta e inizia a riempirsi d’acqua: su Instagram condiviso il momento della disavventura Chiara Ferragni e Fedez (Fonte foto: Instagram, @ChiaraFerragni)Due personaggi che non hanno bisogno di presentazioni, Chiara Ferragni e Fedez, volti popolari ed amatissimi che condividono spesso parti delle loro giornate quotidiane, foto, video e riflessioni su Instagram: ma questa volta, quanto emerge dalle stories, riguarda invece una disavventura capitata in mare. Doveva essere infatti una tranquilla giornata di agosto passata in mare, per la coppia, ma al contrario, a causa di un guasto all’imbarcazione su cui erano a bordo, la giornata è ... Leggi su chenews

Bubbling_Tae : RT @ohmyramsey: non la ferragni che chiede nelle stories se conosciamo qualcuno che affitta barche tra porto cervo e puntaldia guarda chiar… - namjuvvu : RT @ohmyramsey: non la ferragni che chiede nelle stories se conosciamo qualcuno che affitta barche tra porto cervo e puntaldia guarda chiar… - fabiosawAriana : RT @ohmyramsey: non la ferragni che chiede nelle stories se conosciamo qualcuno che affitta barche tra porto cervo e puntaldia guarda chiar… - sftyvungi : RT @ohmyramsey: non la ferragni che chiede nelle stories se conosciamo qualcuno che affitta barche tra porto cervo e puntaldia guarda chiar… - ciccio_liso : RT @ohmyramsey: non la ferragni che chiede nelle stories se conosciamo qualcuno che affitta barche tra porto cervo e puntaldia guarda chiar… -