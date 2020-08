Chiara Ferragni, disavventura in mare: la barca si rompe in Sardegna (Di mercoledì 12 agosto 2020) disavventura tragicomica per l’influencer delle influencer, Chiara Ferragni. L’imprenditrice italiana di fama mondiale stava trascorrendo una giornata di relax nel trasparente e incantevole mare della Sardegna con degli amici senza il marito Fedez, rimasto a casa con Leone, quando all’improvviso, un guasto alla barca li ha lasciati in balìa delle onde, alla disperata e comica ricerca di un mezzo sostitutivo per tornare a riva. Chiara Ferragni: “La nostra barca si è rotta“ Le stories Instagram di Chiara Ferragni hanno sempre il loro perché ed è innegabile, talvolta regalano proprio delle sane risate. Che riguardino il piccolo figlio Leone, ... Leggi su thesocialpost

