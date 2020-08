Chiara Ferragni, disavventura durante la vacanza in Sardegna: la sua barca sta per affondare – Video (Di mercoledì 12 agosto 2020) disavventura per Chiara Ferragni durante un giro in barca tra la Sardegna e l’isola di Caprera il natante ha iniziato a imbarcare acqua. L’imbarcazione stava per affondare, ma l’influencer non si è persa di spirito e ha pubblicato delle stories con la colonna sonora del film Titanic. L'articolo Chiara Ferragni, disavventura durante la vacanza in Sardegna: la sua barca sta per affondare – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Chiara Ferragni, disavventura durante la vacanza in Sardegna: la sua barca sta per affondare – Video - clikservernet : Chiara Ferragni, disavventura durante la vacanza in Sardegna: la sua barca sta per affondare – Video - Noovyis : (Chiara Ferragni, disavventura durante la vacanza in Sardegna: la sua barca sta per affondare – Video) Playhitmusi… - CaffeFou : 'Non temo più le onde, son già in alto mare' (cit. Baby K) E in alto mare si è ritrovata Chiara Ferragni per un'ava… - BlitzTVit : Chiara Ferragni, giornata decisamente no - Per Chiara e il suo gruppo di amici, al mare in Sardegna, giornata diffi… -