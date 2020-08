Chi sono Elena Murelli e Andrea Dara, i leghisti sospesi per aver incassato il bonus da 600 euro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lui è un imprenditore del tessile e abbigliamento, licenza media e ben 104.324 euro di reddito dichiarato nel 2019. Lei, invece, è una consulente di finanziamenti europei, anche lei con un reddito di tutto rispetto: 106.309 solo nel 2019. Si chiamano Elena Murelli e Andrea Dara e sono i primi due deputati usciti allo scoperto: avrebbero intascato i 600 euro di bonus Inps destinati alle partita Iva in difficoltà. Elena Murelli, 45 anni Elena Murelli, 45 anni, volto pulito, sorridente, porta avanti lo slogan “la rivoluzione del buonsenso”. Su Facebook se la prende con gli immigrati positivi al Covid, con quelli che scappano dalla ... Leggi su open.online

