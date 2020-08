Chi lo dice che i giovani turisti italiani si siano contagiati all’estero? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Parlare di coronavirus non è mai stato facile sin dal primo giorno. E ancora oggi, qualsiasi opinione si abbia, le contestazioni sono diverse. Sembra di essere in guerra, una guerra tra poveri, con una sorta di scarica barile su chi ha colpe, su chi sbaglia, su chi è un untore. Chi è del nord non avrebbe dovuto uscire fuori regione, chi da italiano è andato all’estero è il nuovo untore…La regione, lo stato, il comune: la colpa a chi va? I potenti, i segreti della casta, i complotti. Un grande calderone nel quale finisce tutto, inclusi i commenti dei tanti ignoranti che prima di accedere ai social per dire la loro ( perchè le chiacchiere da bar, su Var e calcio, sono ben diverse da quelle su una pandemia) avrebbero bisogno di un patentino. E in questi giorni di incertezze, di curva che torna a salire, di contagi che ci dicono ... Leggi su ultimenotizieflash

