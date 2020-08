Chi è Vedat Muriqi, l’attaccante ad un passo dalla Lazio: dalla guerra in Kosovo alla vita privata [FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Lazio è ad un passo dall’acquisto di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro che andrebbe a rimpiazzare il partente Caicedo. Attaccante fisico, bravo nel gioco aereo, fondamentale in cui la Lazio ha peccato nella stagione da poco conclusa: solo 4 gol segnati di testa per i biancocelesti, ultimi in questa speciale classifica insieme a SPAL e Sassuolo. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la trattativa è in dirittura d’arrivo. La Lazio ha offerto al Fenerbahce, club proprietario del cartellino, 16 milioni di euro più altri due di bonus. Una volta chiusa quest’operazione, i biancocelesti definiranno il passaggio dell’attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo all’Al Ghrafa (Qatar) per circa 5 milioni di euro. Chi è ... Leggi su calcioweb.eu

