Chi è Daniel il fidanzato di Roberto Bolle? Beccati…[FOTO] (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roberto Bolle e Daniel Lee sono stati fotografati in atteggiamenti intimi. I due dopo essere stati beccati lo scorso giugno mentre si concedevano una breve vacanza a Venezia appaiono nuovamente insieme. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia mentre si stava godendo una romantica gita sulla Costiera Amalfitana. Bolle e Lee sono stati fotografati a bordo di uno yacht mentre si lasciavano andare a tenere effusioni. La rivista racconta che i due la scorsa settimana sono partiti per vivere una breve vacanza. Inizialmente soli in una villa al mare e poi in barca con un gruppo di amici. Tenere effusioni sullo yacht FOTO I due ripresi a bordo di uno yacht insieme al ristretto gruppo di amici si è lasciato andare senza alcun timore. Molto discreti sulla terra ferma, Roberto Bolle e ... Leggi su velvetgossip

Roberto Bolle e Daniel Lee, direttore creativo di Bottega Veneta, sono sempre più una coppia. Dopo i rumor dei mesi scorsi, il settimanale Chi ha paparazzato i due in barca, in Costiera Amalfitana, in ...

