Champions, oggi partono le semifinali con Atalanta-PSG: il tabellone fino alla finale (Di mercoledì 12 agosto 2020) A partire da quest'oggi, via ai quarti di finale. Dopo l'eliminazione di Juventus e Napoli, resta solo una formazione italiana, l'Atalanta: i bergamaschi affronteranno il Paris Saint-Germain. Leggi su tuttonapoli

Champions, oggi partono le semifinali con Atalanta-PSG: il tabellone fino alla finale

Champions League, ai preliminari partita rinviata per coronavirus: positivi due kosovari del Drita

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio l’Uefa ha posticipato la partita tra i kosovari del Drita e il nordirlandesi del Linfield valida per i preliminari di Champions League. All’origine della decis ...

