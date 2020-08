Champions League: l'Atalanta butta via una storica semifinale al 90'. PSG vince 2-1 (Di mercoledì 12 agosto 2020) ... Leggi su blogo

L’Atalanta, ultima squadra italiana impegnata in Champions League, giocherà questa sera contro il PSG. Gara secca, come da nuovo protocollo UEFA, per decidere chi andrà in semifinale. La squadra di Ga ...Il Psg batte l'Atalanta in rimonta allo scadere eliminandola dalla Champions League L'Atalanta saluta la Champions ai quarti di finale. La squadra di Gasperini sfiora ...