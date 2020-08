Champions League, il Psg prima semifinalista: il quadro completo (Di giovedì 13 agosto 2020) Con la vittoria del Psg, sull’Atalanta, i parigini sono i primi semifinalisti di queste Finals 2020 in Champions League. Gli uomini di Tuchel aspettano ora l’avversario che uscirà dalla sfida di domani tra Lipsia e Atletico Madrid. Lione-City e Bayern-Barça gli altri quarti di finale. Questo il quadro completo: QUARTI Mercoledì 12 agosto, ore 21 — Atalanta – PSG 1-2 Giovedì 13 agosto, ore 21 — Lipsia – Atletico Madrid Venerdì 14 agosto, ore 21 — Bayern – Barcellona Sabato 15 agosto, ore 21 — Lione – Manchester City Semifinali Martedì 18 agosto, ore 21: PSG – Vincente Lipsia vs Ateltico (stadio Da Luz) Mercoledì 19 agosto, ore 21: Vincente Bayern vs Barça – ... Leggi su alfredopedulla

Alle 21 partono ufficialmente le prime Final Eight della storia della Champions League. Ad inaugurare il mini torneo, al Da Luz di Lisbona, il match Atalanta-PSG. Ecco le formazioni ufficiali.

Cristiano vuole vedere il progetto Juve

Cristiano Ronaldo sarebbe frustrato dalla situazione di stallo della Juventus in Champions League nelle ultime due stagioni. Tuttavia, il giocatore portoghese non ha evidentemente escluso la possibili ...

