Champions League | i risultati dei quarti di finale

Champions League, risultati della fase ad eliminazione diretta. Juve, Napoli e Atalanta le squadre presenti. ROMA – Champions League, risultati degli ottavi di finale. La competizione europea entra nella seconda fase calda con tre squadre italiane protagoniste: Juventus, Napoli e Atalanta. Di seguito i risultati dei quarti di finale di Champions League. PartitaRisultatoAtalanta-Paris-Saint Germain1-2Lipsia-Atletico Madrid13/08/2020Lione-Manchester City15/08/2020Barcellona-Bayern Monaco14/08/2020

Finisce il sogno dell'Atalanta di Gasperini, rimontata e battuta nei minuti di recupero del quarto di finale di Champions a Lisbona contro il Psg. I transalpini si impongono per 2-1 grazie ai gol al 9 ...

La Juve esonera Sarri

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Lione. Al suo posto Andrea Pirlo, con un contratto biennale.

