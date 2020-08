Champions League, contro il Psg l’Atalanta cerca la Storia. L’obiettivo è diventare grande in Europa (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Non perderemo mai, o vinceremo o impareremo». Le parole del tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini alla vigilia della sfida con il PSG sono quelle giuste. Quelle che ci si aspetterebbe a poche ora da una partita che ha il sapore della Storia, non solo per la strana stagione di questa Champions League agostana, ma anche e soprattutto per la Dea che a Lisbona giocherà i suoi primi quarti di finale. Gara secca. Il sorteggio – almeno sulla carta – non è stato dei più favorevoli alla squadra nerazzurra che già prima dello stop imposto dal Coronavirus aveva messo in cassaforte i quarti, ma in un’atmosfera surreale. Quella della Bergamo in cui era vietato festeggiare. Era stata questa la richiesta del sindaco mentre la pandemia da Covid19 si faceva sempre più ... Leggi su open.online

SkySport : Atalanta, De Roon: 'Confermo, se vinciamo la Champions offro 1000 pizze' - Eurosport_IT : Una giornata storica, da vivere in pieno ???????? ?? - FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - robertoerreB : @Axelpit2604 @NoNameAgency_ A David Silva il City aveva proposto il rinnovo, lui ha deciso di concludere l'esperien… - etendero : RT @OliverMeiler: Forza Bergamo. (via @SZ) -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari dei quarti di finale Sky Sport Prandelli al Corsport: "Pirlo è un predestinato, ha inventato un ruolo e farà calcio di qualità. Il rischio è che altri vogliano imitare Agnelli"

Ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato della scelta della Juventus di affidarsi per la panchina ad Andrea Pirlo: “Non me l’aspettavo, anche perché n ...

De Roon e il Paris Saint Germain «Con la gara secca tutto è possibile»

È giunto il momento storico dell’Atalanta, che per la prima volta nella sua storia gioca un quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. I nerazzurri vogliono provare a scrivere ...

Ai microfoni del Corriere dello Sport, l’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli ha parlato della scelta della Juventus di affidarsi per la panchina ad Andrea Pirlo: “Non me l’aspettavo, anche perché n ...È giunto il momento storico dell’Atalanta, che per la prima volta nella sua storia gioca un quarto di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. I nerazzurri vogliono provare a scrivere ...