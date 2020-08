Champions League, Atalanta sconfitta al 90° per 2-1. È comunque Storia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Era la prima volta in Champions League. Era la prima volta agli ottavi di finale. Era la prima volta ai quarti. E la speranza era che potesse essere anche la prima volta in semifinale. Nello stadio Da Luz di Lisbona l’Atalanta è stata sconfitta dal Psg per 2-1, mancando la qualificazione alle ultime fasi di questa Champions League ai tempi del Coronavirus. Guidata dal tecnico Giampiero Gasperini, l’Atalanta è arrivata a questa Champions dopo un terzo posto in Serie A, la stessa posizione raggiunta quest’anno. Dopo il 26°, dopo quel gol di Pasalic, in tanti avranno seguito la partita sperando che la Dea potesse compiere l’impresa e avvicinarsi ancora di più al tetto d’Europa. A fermare tutto un ... Leggi su open.online

PRIMA PAGINA CORRIERE - Mamma, che Dea. Mal di Ronaldo. Dubbi sul futuro in bianconero di CR7

Il Corriere dello Sport, in prima pagina, tratta l'argomento Juventus e la Champions League, con la sconfitta dell'Atalanta di Gasperini. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, in prima pagina, ...

Salvini: "Onore all'Atalanta, ma che sfiga". Ed esplode la polemica tra tifosi

"Onore all'Atalanta, ma che sfiga!". Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, ovviamente riferendosi alla sconfitta della squadra bergamasca in Champions League, battuta 2-1 dal Paris Saint Germai ...

