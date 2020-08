Champions League: Atalanta-PSG su Canale 5 e Sky dà il via alle Final Eight a Lisbona (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gomez Anche la Champions League dà il via alle Final Eight, in programma a Lisbona. Si parte dai quarti di Finale, con l’Atalanta – unica italiana rimasta nella competizione – che sfida il PSG allo stadio Da Luz. Tutte le partite sono trasmesse su Sky, ad accezione proprio del match di questa sera degli uomini di Gasperini, garantito anche in chiaro su Canale 5. Champions League in TV: le partite da mercoledì 12 a sabato 15 agosto 2020 Ecco date, orari di gioco e diretta TV dei quarti di Champions League, che si giocano in partite secche: Atalanta-PSG Mercoledì 12 agosto, ore 21.00, diretta ... Leggi su davidemaggio

