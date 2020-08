Champions League, Atalanta-PSG: la Dea tenta l’impresa, Mbappé in panchina. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tutto pronto per il big match dello stadio Da Luz.Dopo la qualificazione dell'Inter alla semifinale di Europa League, questa sera l'ultima italiana rimasta in gioco cercherà di passare il turno: l'Atalanta affronterà il PSG per provare a raggiungere la penultima fase della Champions League.Grandi assenze in casa della Dea, che dovrà rinunciare a Gollini e Ilicic, ma che potrà comunque contare su Gomez e Zapata per cercare di battere una delle migliori squadre del panorama calcistico europeo. Assenti pesanti anche per i parigini, che dovranno fare a meno di Kylian Mbappé, pronto però a subentrare dalla panchina a gara in corso.Queste le scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e ... Leggi su mediagol

SkySport : I miliardi di uno stato contro un sogno stupendo - SkySport : IL SOGNO DELL'ATALANTA 'Suona ancora la musica della Champions?' ? Al via le Final Eight di Champions League a Lisb… - SkySport : Atalanta-Psg, le probabili formazioni dei quarti di Champions League ? #AtalantaPsg Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e… - amnesia1973 : Champions League show - che parte con personal jesus nella versione di Marilyn Manson - sono io in tutta la mia… - EdoardoMecca1 : Vedere Gian Piero Gasperini rispondere commosso alle domande per essere alla final eight di Champions League è uman… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari dei quarti di finale Sky Sport CHAMPIONS LEAGUE - Final Eight: Atalanta-PSG, le formazioni ufficiali

12.08 16:07 - KISS KISS - De Maggio: "Il Napoli arriverà il 24 agosto a Castel di Sangro, primo allenamento nel pomeriggio, definite le 3 amichevoli con una quarta in caso di slittamento del ritiro" 1 ...

FORMAZIONI Atalanta Psg: Gomez-Pasalic dietro Zapata, Icardi titolare

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: formazioni Atalanta Psg Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Psg, match valido ...

12.08 16:07 - KISS KISS - De Maggio: "Il Napoli arriverà il 24 agosto a Castel di Sangro, primo allenamento nel pomeriggio, definite le 3 amichevoli con una quarta in caso di slittamento del ritiro" 1 ...Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: formazioni Atalanta Psg Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Psg, match valido ...