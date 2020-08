Champions League, Atalanta-PSG 1-2: Dea beffata nel finale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Champions League, i risultati di mercoledì 12 agosto 2020. In campo l’Atalanta di Gasperini. LISBONA (PORTOGALLO) – Champions League, i risultati di mercoledì 12 agosto 2020. Tra l’Atalanta e le semifinali c’è l’ostacolo Paris Saint-Germain. Champions League, il programma di mercoledì 12 agosto 2020 Di seguito il programma di Champions League di mercoledì 12 agosto 2020, sfide valide per i quarti di finale della competizione. (IL TABELLONE) Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2 Champions League, Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2: parigini in ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari dei quarti di finale Sky Sport Lisbona e la sua Champions, tra allarme assembramenti e indifferenza

"A Liga de Campeões joga-se aqui", recita lo striscione verticale col logo della Champions League, sulla facciata del Mercado da Ribeira: significa che da stasera, con Atalanta-Psg, si potranno vedere ...

Champions League: Atalanta-Psg 1-2, Dea ribaltata nel finale e addio semifinali

Nella prima gara dei quarti, l'Atalanta viene rimontata 2-1 nel finale dal Psg e dice addio alla Champions League. Pasalic con un preciso esterno sinistro al 27' illude la Dea, che lotta ma crolla nel ...

