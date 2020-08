Champions League, Atalanta-Paris Saint Germain: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Manca poco al fischio d'inizio tra Atalanta e Paris Saint-Germain. I bergamaschi sfidano i parigini in gara secca, seguendo il nuovo format che prevede una Final Eight a Lisbona, in campo neutro. In palio ci sarà dunque l'accesso diretto alle semifinali. La Dea è reduce dal doppio successo contro il Valencia negli ottavi, mentre i francesi hanno eliminato in rimonta il Borussia Dortmund. La gara inizierà alle ore 21.LE formazioni ufficialiGian Piero Gasperini e Thomas Tuchel hanno scelto le loro formazioni:Atalanta (3-4-2-1): Sportiello ; Toloi, Caldara, Djimsiti ; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic ; Zapata.Paris Saint-Germain (4-3-3): Navas; Kehrer, T.Silva, ... Leggi su itasportpress

SkySport : I miliardi di uno stato contro un sogno stupendo - SkySport : IL SOGNO DELL'ATALANTA 'Suona ancora la musica della Champions?' ? Al via le Final Eight di Champions League a Lisb… - SkySport : Atalanta-Psg, le probabili formazioni dei quarti di Champions League ? #AtalantaPsg Alle 21:00 Su Sky Sport Uno e… - junews24com : Atalanta Psg LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - - MattiaPantalon7 : Questa sera per chi non l'ho sapesse ci sta la partita Atalanta-Psg ovviamente Champions League io non tiferò per n… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari dei quarti di finale Sky Sport CHAMPIONS LEAGUE - Final Eight: Atalanta-PSG, le formazioni ufficiali

12.08 16:07 - KISS KISS - De Maggio: "Il Napoli arriverà il 24 agosto a Castel di Sangro, primo allenamento nel pomeriggio, definite le 3 amichevoli con una quarta in caso di slittamento del ritiro" 1 ...

FORMAZIONI Atalanta Psg: Gomez-Pasalic dietro Zapata, Icardi titolare

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: formazioni Atalanta Psg Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Psg, match valido ...

12.08 16:07 - KISS KISS - De Maggio: "Il Napoli arriverà il 24 agosto a Castel di Sangro, primo allenamento nel pomeriggio, definite le 3 amichevoli con una quarta in caso di slittamento del ritiro" 1 ...Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: formazioni Atalanta Psg Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Psg, match valido ...