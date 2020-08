Centro sportivo vittima dei ladri (Di mercoledì 12 agosto 2020) Qualcuno si è introdotto nel locale dopo aver tentato di sfondare la vetrina e aver rotto alcune finestre Leggi su media.tio.ch

Brutta sorpresa quella trovata stamattina dal gerente del centro sportivo San Remo di San Bernardino. Come riferisce Rescue Media, nella notte il ristorante annesso al centro è stato preso di mira dai ...“Ripartire dopo il Covid, storie di sport”: in Piazza Maggiore serata spettacolo di beneficenza per ringraziare medici e infermieri. Un evento sotto le stelle per raccontare tante storie di sport con ...