Centro migranti: sommossa e tensione alle stelle (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cresce la tensione dietro i cancelli della ex caserma Serena di Dosson, al confine con Treviso. Nella notte tra lunedì e martedì 11 agosto una sassaiola ha centrato una volante della polizia. L’ennesimo episodio violento consumatosi nella struttura per richiedenti asilo gestita da Nova Facility. E’ avvenuto insieme ad con un altro inquietante fatto che ha avuto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

