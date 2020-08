Cecilia e Ignazio rompono il silenzio sulla crisi: il motivo della separazione (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) In questi giorni si è molto parlato di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e del fatto che potessero essere in crisi. A far sorgere i dubbi in merito alla vicenda ci hanno pensato i diretti interessati. Entrambi, infatti, hanno cominciato a condividere su Instagram una serie di contenuti nei quali non apparivano mai insieme. Inoltre, la scarsa attività della sorella della showgirl non ha fatto altro che acuire i sospetti. La verità, però, adesso è stata svelata dai due protagonisti. Il chiarimento di Cecilia e Ignazio Cecilia e Ignazio sembravano essere in crisi dato che erano lontani da diverso tempo. In molti hanno subito gridato alla rottura e l’influencer Amedeo Venza ha anche ... Leggi su kontrokultura

