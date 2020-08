Ceccano, 600 euro per togliere il malocchio: ‘maga’ accusata di truffa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nella mattinata odierna, a Ceccano, i Carabinieri della Compagnia di Frosinone hanno arrestato per ‘truffa’ una 67enne del posto. La donna, appellandosi ‘maga’ si è recata presso l’abitazione di una 86enne, residente nella città fabraterna, con il pretesto di liberare quest’ultima da presunti malefici e ha raggirato l’anziana facendosi consegnare monili in oro per un valore complessivo di 600 euro. I militari, allertati dai familiari della vittima, si sono recati prontamente presso la sua abitazione beccando la truffatrice mentre stava scappando. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. La responsabile del reato si trova ora agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

