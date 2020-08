CdS – Tonali ha scelto l’Inter: pronto contratto fino al 2025 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sandro Tonali ha scelto l’Inter C’è solo l’Inter, richiamando il famoso inno nerazzurro, nella mente e nei pensieri di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia aspetta che la squadra nerazzurra porti a termine la campagna europea prima e nel frattempo si gode le vacanze. “Tonali ha scelto l’Inter e ha chiesto al suo manager Bozzo di definire l’affare con Marotta. E’ in vacanza, ma nei suoi ragionamenti ha già chiarito priorità e prospettive. Sta seguendo con interesse la scalata dell’Inter in Europa League, aspetta con pazienza la svolta nella trattativa con il Brescia e ha affidato a Bozzo il compito di chiudere il cerchio”. “Vuole lavorare con Conte, s’immagina con la maglia ... Leggi su intermagazine

infoitsport : Prima CdS - Inter, Tonali con Lukaku: accordo con il gioiello del Brescia - infoitsport : CdS - Tonali, è Inter: i dettagli del contratto. Psg e Juve lontane - CelcanNell : RT @FcInterNewsit: CdS - Tonali, è Inter: i dettagli del contratto. Psg e Juve lontane - FcInterNewsit : CdS - Tonali, è Inter: i dettagli del contratto. Psg e Juve lontane - SpazioInter : CdS - L'Inter ha preso Tonali: i dettagli dell'affare - -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Tonali

Fcinternews.it

Campania di oggi apre in prima pagina con il mercato del Napoli: "Una nuova pista per il ruolo di terzino sinistro" "Napoli, idea Mykolenko". Il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di ogg ...Manca l’accordo tra Marotta e Cellino, ma c’è ottimismo“. L’Inter non molla la presa per Sandro Tonali: il gioiellino del Brescia è uno dei primi obiettivi di mercato dei nerazzurri che, dopo aver tro ...