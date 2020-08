Cavallo stramazza al suolo e muore, proteste e indignazione. Enpa: “Animali resi schiavi” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – È deceduto questa mattina alla Reggia di Caserta uno dei cavalli del servizio di carrozze che portano i turisti su e giù per il Parco Reale; l’animale è stramazzato al suolo improvvisamente mentre trasportava una carrozza, davanti ai visitatori, adulti e bambini (leggi qui). Una situazione legata “probabilmente al caldo torrido” scrive in una nota l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), che critica fortemente quanto accaduto, preannunciando che “farà tutto il necessario attraverso il suo studio legale perché i colpevoli di questo scempio paghino per le loro azioni”, e ricordando di essere da “sempre impegnato per contrastare questo insensato mercimonio perpetrato ai danni di cavalli resi ... Leggi su anteprima24

