Cavallo stramazza a terra per il caldo e muore, stava trasportando dei turisti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una vera e propria tragedia alla Reggia di Caserta. In una giornata torrida di metà agosto, un Cavallo da trotto è deceduto mentre trainava una botticella destinata ai turisti. L’esemplare, che veniva utilizzato per le carrozzelle turistiche, si è accasciato a terra nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 12 agosto, ed è morto poco dopo. Secondo alcune indiscrezioni, l’equino avrebbe avuto un malore provocato dal caldo. Sul posto sono giunti immediatamente i veterinari. Inutili purtroppo i tentativi di salvare il povero animale. Il caso ha ovviamente fatto clamore. Le immagini sono state condivise sui social da alcuni turisti e da un volontario dell’Enpa di Caserta (Ente Nazionale Protezione Animali) Davide Iannuzzo: ... Leggi su anteprima24

