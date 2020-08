Cavallo muore di caldo mentre trasporta dei turisti nella Reggia di Caserta (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Si è accasciato a terra ed è morto mentre nell'ora più calda, verso le 13:30, trasportava in carrozza i turisti su e giù per il grande parco della Reggia di Caserta. Sta facendo il giro dei social la foto del Cavallo stramazzato al suolo nel giardino più bello d'Italia. Vicino al Cavallo morto, la carrozza e una decina di turisti che hanno assistito increduli alla scena. La foto sta suscitando indignazione non solo tra le associazioni animaliste, ma anche tra tanta gente comune. Tutti si chiedono come sia possibile utilizzare nel 2020 un Cavallo con una carrozza per trasportare gente soprattutto in queste giornate di alte temperature, quando il ... Leggi su agi

repubblica : Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: 'Ucciso da caldo e fatica, denunciamo' - SkyTG24 : Cavallo muore in Reggia Caserta, Europa Verde: “Ucciso da caldo e fatica, denunceremo” - Corriere : Reggia di Caserta, il cavallo crolla a terra e muore. Gli animalisti: «Stop alle bottic... - LEBBY4EVER : RT @bettimarcello02: Reggia di Caserta, il cavallo crolla a terra e muore. Gli animalisti: «Stop alle botticelle» - LEBBY4EVER : RT @alessiotacconi: Basta. Non se ne può più di vedere questi poveri cavalli morire così, nel 2020. Dove sono gli animalisti in Parlamento?… -