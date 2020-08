Cavallo muore di caldo alla Reggia di Caserta: trasportava turisti (Di mercoledì 12 agosto 2020) alla Reggia di Caserta un Cavallo che trasportava turisti è morto di caldo verso l’ora di pranzo. L’animale si è accasciato al suolo e ha perso la vita. La foto che fa il giro del web. Nell’ora più calda, sotto il sole dell’una e mezza, un Cavallo è stramazzato al suolo in uno dei giardini più belli d’Italia, in una delle location più spettacolari del nostro Paese. Il fatto increscioso è avvenuto alla Reggia di Caserta, dove un Cavallo che era adibito al trasporto dei turisti ha prima perso i sensi per il grande caldo, per poi morire davanti agli occhi di tutti i presenti. ... Leggi su bloglive

repubblica : Reggia di Caserta, muore un cavallo, Europa Verde: 'Ucciso da caldo e fatica, denunciamo' - SkyTG24 : Cavallo muore in Reggia Caserta, Europa Verde: “Ucciso da caldo e fatica, denunceremo” - Corriere : Reggia di Caserta, il cavallo crolla a terra e muore. Gli animalisti: «Stop alle bottic... - flaviamarrucci : RT @lazampa: Cavallo che trasporta i turisti nella villa di Caserta stramazza e muore sotto il sole cocente @fulviocerutti - flaviamarrucci : RT @fulviocerutti: Cavallo che trasporta i turisti nella villa di Caserta stramazza e muore sotto il sole cocente @lazampa @lastampa https:… -