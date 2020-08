Castelmagno, fuoristrada nel dirupo: morti 5 ragazzini. L'orrore a bordo: il dettaglio fatale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un drammatico incidente stradale a Castelmagno, nel Cuneese, è costato la vita a 5 ragazzi, tutti giovanissimi. Il fuoristrada Land Rover Defender guidato da un 24enne, Marco Appendino, è finito in una scarpata nella serata di martedì, un volo di 100 metri che ha ucciso, oltre al guidatore, anche 4 passeggeri: Nicolò ed Elia Martini, 17 e 11 anni, Camilla Bessone (16) e Samuele Gribaudo (14). Con loro a bordo della vettura, omologata per sole 6 persone, altri 4 giovani, tutti feriti: Chiara (17) e Anna (17, sorella di Samuele), gravi Marco (24) e Danilo (17). I ragazzi, tutti residenti in provincia, erano villeggianti in borgata Chiotti e dopo una serata in pizzeria avevano deciso di andare a vedere le stelle all'Alpe Chastlar. fatale una distrazione verso ... Leggi su liberoquotidiano

