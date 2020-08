Castelli Romani: la lettera di sfogo dei lavoratori dell’ospedale San Raffaele di Rocca di Papa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Riceviamo e pubblichiamo una lettera dai lavoratori del San Raffaele di Rocca di Papa sul diritto al lavoro e sulle intense giornate di lotta al Covid ai Castelli Romani. «Siamo uomini e donne, madri e padri, nonni e nonne che si sono visti togliere uno dei diritti fondamentali della costituzione: IL LAVORO, e ad oggi nessuno ci dà delle certezze scritte nero su bianco sul nostro futuro, ci propinano solo parole. Noi tutti dipendenti del San Raffaele Rocca di Papa il giorno 7 Agosto 2020 ci siamo ritrovati sotto l’ASL RM6, a manifestare, in modo pacifico, per i nostri diritti: il diritto alla retribuzione (due stipendi non pagati ad oggi) e il diritto al lavoro. In un momento storico così ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Castelli Romani: la lettera di sfogo dei lavoratori dell’ospedale San Raffaele di Rocca di Papa - Mic4810 : RT @maja90907968: Con la speranza che domani sia migliore di oggi vi auguro semplicemente una serena notte ???????. Castelli Romani. ht… - InfoAmb : RT @ParcoCastelli: I #CastelliRomani si confermano meta per coloro che cercano attività e svago in contesti verdi e con temperature meno af… - MaxRibaudo : @VirtualRaven @HuffPostItalia Sui Castelli romani si. Centri commerciali e supermercati efficientissimi. Ma qui vic… - 45acpjoe : RT @ReconditaArmon2: @giovannicoviel1 @AquilottoEddy @diclelidia @shakiretta71 @45acpjoe @Luca92347104 @MarLuca11 @UomoRango @lucapetrux @s… -

Ultime Notizie dalla rete : Castelli Romani #CORONAVIRUS 10 AGOSTO 2020 ALLARME AI CASTELLI ROMANI E LITORANEA: 15 NUOVI CASI Controluce Notizia Grillo e Di Maio lanciano Raggi-bis, eletti scalpitano: “Via tetto 2 mandati”

Roma, 11 ago. Il dado ormai è tratto. Il Rubicone varcato dal sindaco di Roma Virginia Raggi è la famigerata regola dei due mandati. Ed è anche per questo motivo che la notizia è stata accolta con un ...

DECRETO AGOSTO: ECCO IL BONUS POS 2020 PAGAMENTI ELETTRONICI, COME FUNZIONA

ROMA - Nel Decreto Agosto in arrivo il Governo punta all’orizzonte del rilancio consumi, introducendo anche un bonus Pos 2020 per chi utilizzi pagamenti elettronici, detto anche cashback. È questa una ...

Roma, 11 ago. Il dado ormai è tratto. Il Rubicone varcato dal sindaco di Roma Virginia Raggi è la famigerata regola dei due mandati. Ed è anche per questo motivo che la notizia è stata accolta con un ...ROMA - Nel Decreto Agosto in arrivo il Governo punta all’orizzonte del rilancio consumi, introducendo anche un bonus Pos 2020 per chi utilizzi pagamenti elettronici, detto anche cashback. È questa una ...