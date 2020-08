Caso Viviana Parisi: si infittisce il mistero sulla causa della morte, ancora nessuna traccia del piccolo Gioele (Di mercoledì 12 agosto 2020) Proseguono le ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme alla madre, Viviana Parisi, rinvenuta senza vita sabato scorso. Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, Protezione civile e Forestali stanno cercando il piccolo nella zona in cui è stato trovato il corpo della madre 43enne. Nella tarda serata di ieri è terminata l’autopsia sul corpo della deejay: l’esame non ha chiarito con certezza le cause della morte ma ha dato delle indicazioni ai medici legali, che adesso prepareranno la relazione per il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo. Sono emerse numerose fratture alle vertebre e agli arti superiori e inferiori, ma non è certa la relazione con una ... Leggi su meteoweb.eu

