Caso Viviana Parisi, cause e tempi della morte ancora un mistero: l’entomologo forense al lavoro su larve, insetti e dati termici (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ieri ha partecipato all’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la donna trovata morta sabato nei boschi di Caronia (Messina), anche il professor Stefano Vanin, entomologo forense di Genova: l’esperto è al lavoro per scoprire l’orario del decesso della deejay 43enne. Vanin è stato perito nei casi di Yara Gambirasio, Melania Rea e Lucia Manca, e sta studiando larve e insetti trovati sul corpo per potere stimare con precisione il momento della morte e, eventualmente, se il decesso è avvenuto sul luogo del ritrovamento o meno: per tale motivo, prima di recarsi all’ospedale Papardo di Messina, l’entomologo forense ha effettuato un sopralluogo per prelevare ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Viviana Parisi: gli aggiornamenti sul caso dopo l’autopsia (VIDEO) - #Viviana #Parisi: #aggiornamenti… - DaniPitarresi : RT @StalkerSaraiTu: VIVIANA PARISI E GLI EFFETTI DELLA PROPAGANDA ANTIMASCHILE Dal tragico caso di #VivianaParisi e del figlio #Gioele sca… - Lawrence5688 : RT @StalkerSaraiTu: VIVIANA PARISI E GLI EFFETTI DELLA PROPAGANDA ANTIMASCHILE Dal tragico caso di #VivianaParisi e del figlio #Gioele sca… - Llukas79 : RT @StalkerSaraiTu: VIVIANA PARISI E GLI EFFETTI DELLA PROPAGANDA ANTIMASCHILE Dal tragico caso di #VivianaParisi e del figlio #Gioele sca… - NewSicilia : Caso #VivianaParisi, dopo l'#autopsia rimangono ancora molti i misteri. Si cerca ancora il piccolo Gioele. #Messina… -