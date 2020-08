Caso bonus, il coordinatore del centrodestra a Firenze Ubaldo Bocci lascia l’incarico. Consigliere ligure della Lega si autosospende (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ubaldo Bocci lascia il ruolo di coordinatore del centrodestra nel Consiglio comunale di Firenze dopo la notizia che ha chiesto l’indennità di 600 euro “provocatoriamente, per dimostrare che la norma era ingiusta”. Intanto in Liguria un Consigliere regionale della Lega, Alessandro Puggioni, annuncia l’autosospensione dal partito per lo stesso motivo: “Ho fatto un autogol, una grandissima stupidaggine. Sarei meschino a dire che è colpa del governo che non ha messo paletti”. In attesa che l’Inps faccia i nomi dei deputati coinvolti, continua ad allungarsi l’elenco degli eletti che escono allo scoperto e si “autodenunciano”. Con i dovuti distinguo, perché se ... Leggi su ilfattoquotidiano

