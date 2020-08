Caserta, muore un cavallo utilizzato per il trasporto della carrozze (FOTO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) cavallo morto alla Reggia di Caserta. L’accusa di Europa Verde: “Ucciso da caldo e fatica”. Caserta – Un cavallo utilizzato per il trasporto delle carrozze è morto alla Reggia di Caserta. La notizia è stata data da Francesco Emilio Borrelli sui social, consigliere dei Verdi: “Stramazzato al suolo per la fatica e per il caldo come segnalato dai presenti“. E ha aggiunto: “Europa Verde denuncerà il titolare della carrozza. E’ qualcosa di vergognoso. Chiediamo ordinanze in tutti i comuni che mettano fine a tutto ciò. Con le condizioni di caldo estremo dei prossimi giorni i cavalli non devono circolare“. Reggia di Caserta, un ... Leggi su newsmondo

