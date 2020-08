Carta d’identità scaduta: proroga a dicembre 2020 per coronavirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Carta d’identità scaduta: proroga a dicembre 2020 per coronavirus Se avete la Carta d’identità scaduta non c’è nessun timore, perché il rinnovo è possibile farlo con comodo. Il coronavirus ha causato lo slittamento di molte scadenze e adempimenti fiscali, portando più in là scadenze che avevamo segnato sul calendario e che riguardavano il pagamento delle imposte (per alcuni), la messa in regola di veicoli (revisione, etc.) e il rinnovo dei documenti scaduti. Nel Decreto Rilancio è presente un provvedimento che fa slittare ulteriormente la scadenza per il rinnovo del documento di riconoscimento e identità scaduto.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico

