Capri, una frana nella Grotta delle Felci provoca la caduta di massi: ville sgomberate a scopo precauzionale (Di mercoledì 12 agosto 2020) La frana che oggi ha investito Grotta delle Felci, a Capri ha provocato più danni di quanto si credesse. Non sono stati divelti solo alcuni alberi durante il percorso franoso ma in alcune ville che si trovavano intorno sono caduti piccoli massi rocciosi che hanno portato la squadra dei Vigili del Fuoco, dopo un’attenta ispezione del tratto investito dalla frana, ad emettere decreto di sgombero a tutela delle abitazioni che si trovavano nell’area circostante ed a tutela dell’incolumità pubblica. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Carabinieri della stazione di Capri, agenti del locale commissariato, la Polizia Municipale ed il sindaco Marino Lembo unitamente al ... Leggi su ildenaro

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA SPORTITALIA ?? CAPRI ?? Immagini esclusive di #Gattuso in hotel. Prima una telefonata e poi, con il f… - PaolaPisano_Min : L'isola di Capri raccomanda a residenti e turisti di dotarsi dell'app Immuni. Grazie ai Sindaci e alle Giunte dei C… - BlackPlatinumG : Vivi La Dolce Vita nel cuore di #Capri? - antonello65ram : @PocoFirstLady Non sono d'accordo... è bellissima ma ho visto posti più belli. Fin dalla prima volta che sono sbar… - RobertoRenga : @MLicenza @PocoFirstLady Capri numero cinque. Una goccia e si dorme con quello. -