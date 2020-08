Capri, frana nella celebre grotta: paura tra i bagnanti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alcuni bagnanti hanno notato una frana nella zona della grotta delle Felci a Capri. Attimi di paura a Capri, dove una frana nella zona della grotta delle Felci ha preoccupato i bagnanti. La zona della grotta è famosa per le numerose ville di lusso costruite negli anni. Il terreno però per fortuna è franato in una zona deserta. Sono stati i bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Marina Piccola, a pochi minuti dalla celebre piazzetta di Capri, ad accorgersi della frana e a chiamare i soccorsi. A metterli in allarme sono stati i rumori che provenivano dai costoni di roccia sopra ... Leggi su bloglive

