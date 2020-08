Capogruppo Lega paragona il vaccino Covid-19 alle sperimentazioni naziste: rimossi post e pagina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Succede in Italia che un Capogruppo Lega, vale a dire Francesco Atria, pubblichi un post decisamente singolare contro il vaccino Covid-19. Non si tratta di posizioni negazioniste contro il Coronavirus, come quella che abbiamo esaminato pochi giorni fa sul nostro sito, ma di un’uscita che testimonia un fatto abbastanza chiaro. Determinate posizioni sui modi in cui si possa combattere la pandemia tendono a prendere piede in svariati partiti e gruppi politico, senza una circoscrizione ben chiara. Cosa ha detto il Capogruppo della Lega, Francesco Atria, a proposito del vaccino Covid-19? Come si può notare dall’immagine che vi abbiamo riportato ad inizio articolo, Francesco Atria ritiene che la somministrazione del ... Leggi su bufale

