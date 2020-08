Campania, Provenza (M5S): “Collasso sanità pubblica, Regione ha favorito interessi privati” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Con orgoglio ho rivendicato la necessità sempre più stringente che i soldi dello Stato, e quindi dei cittadini, fossero utilizzati per dare risposta a quelli che sono i reali ed effettivi bisogni di salute della popolazione. Ho sempre ritenuto inaccettabile che vi fosse il pagamento di prestazioni mai erogate, spreco di denaro dei cittadini, a favore di strutture private, senza una oggettiva risposta ai bisogni di salute di tutti noi”. Così il deputato campano del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza. “Per questo motivo – aggiunge Provenza ad Adnkronos – ho combattuto a lungo fino a vedere approvato un emendamento a mia prima firma al Decreto Rilancio, con il risultato di correggere le storture createsi nel rapporto tra sanità ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Campania Provenza

anteprima24.it

Saranno Hitachi Rail e Bombardier Transportation Italy a realizzare per Trenitalia 23 nuovi Frecciarossa 1000 per i servizi alta velocità in Spagna. Una commessa da 800 milioni di euro. Dal 1° gennaio ...Roma, 03 ago 13:30 - (Agenzia Nova) - Il deputato Angelo Tofalo (M55), sottosegretario alla Difesa, insieme ai portavoce del Movimento 5 Stelle Andrea Cioffi e Nicola Provenza, ed ai candidati al cons ...